منع بيع الحطب المحلي والفحم في مزادات الإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مفتشو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة القصيم، جولات رقابية وتفتيشية على نقاط البيع بساحات مهرجان مزادات الإبل بالقصيم، وتنبيه البائعين من عدم عرض وبيع الحطب والفحم المحلي، وإفادتهم بأن اللائحة للمركز تمنع مثل هذه الممارسات، والتوضيح لهم ببيع الفحم والحطب المستورد واستخراج الرخص اللازمة له. وشارك المركز بركن خاص، للتعريف بالمركز ودوره بالمحافظة على الغطاء النباتي بالمنطقة. مهام المركز الوطني تطوير وإدارة المتنزهات الوطنية وحمايتها واستثمارها.

الحرص على مشاريع التشجير والمشاتل.

دراسات مبادرة السعودية الخضراء.

تطوير وإدارة الغابات الوطنية وحمايتها.

تفعيل استراتيجيات المراعي ومكافحة التصحر.

تفعيل مشروع دراسات السعودية الخضراء.

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