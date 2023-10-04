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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين مهارات الممارسين في مجال علاج الإدمان، ينظم مجمع إرادة الصحة والنفسية بجدة، المؤتمر التاسع للمجمع تحت شعار «آفاق وتحديات في علاج الإدمان»، بمشاركة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات المختصة بالقطاع الصحي الحكومي، وذلك خلال الفترة من 6 - 7 أكتوبر الجاري، بفندق شيرفان سيتي يارد بجدة.

وأوضح رئيس المؤتمر المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور خالد العوفي، أن المؤتمر سيتناول عدة محاور مهمة من أبرزها الجهود المبذولة في مكافحة آفة المخدرات والواقع والتحديات في علاج الإدمان، وذلك من خلال 15 محاضرة، و 14 ورشة عمل يقدمها أكثر من 30 مختصا في مجال علاج الإدمان والطب النفسي.

وأضاف العوفي أن برنامج المؤتمر يتضمن ورش عمل لتدريب المختصين الذين يعملون في مجال علاج الإدمان و الطب النفسي، كما سيتيح فرصا وافرة للمشاركين للتواصل والمناقشة.

يذكر أن المؤتمر التاسع لمجمع إرادة والصحة النفسية - خدمات إرادة يهدف إلى تحديث المعرفة القائمة على الأدلة وتحسين مهارات الممارسين في مجال علاج الإدمان، علاوة على تبادل الخبرة بين الممارسين من ذوي الخبرة.