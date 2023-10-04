ورشة عن آلية إصدار الرخص الإنشائية في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة أمس ورشة عمل لشرح آلية إصدار الرخص الإنشائية عبر منصة الخدمات البلدية الرقمية «بلدي»، استهدفت عموم المكاتب الهندسية.
وتضمنت الورشة شرح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار الرخص الإنشائية عبر منصة «بلدي»، بعد تفعيلها في أمانة العاصمة المقدسة، وإيضاح متطلبات آلية تطبيق كود البناء السعودي ضمن إجراءات إصدار الرخصة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية، والمقترحات التطويرية التي تعمل الوزارة على تحسينها وتطويرها في منصة «بلدي» للوصول إلى أفضل النتائج.
يذكر أن الأمانة قد أصدرت قائمة بأسماء المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة وفقا للخدمات المقدمة والتخصصات الهندسية (مدنية - معمارية - مساحية)، حيث قامت الأمانة بتصنيف عدد من المكاتب الهندسية للقيام بالأعمال المساحية وأعمال الرخص الإنشائية في المناطق المخططة والعشوائية، وهي متاحة عبر البوابة الالكترونية للأمانة hmm.gov.sa ، كما تم إطلاق الرخص الفورية للمباني عن طريق المكاتب الهندسية المؤهلة والمعتمدة.
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