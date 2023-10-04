شكرا لقرائتكم خبر ضبط 11 شخصا في مخالفات صيد وتخزين حطب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحوزتهم 3 بنادق نارية و119 ذخيرة نارية، و4 بنادق هوائية و1043 ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية السودانية ومواطن مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم 7 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.