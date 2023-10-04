شكرا لقرائتكم خبر استهداف 11 ألف مبنى لشهادة الامتثال بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصرت أمانة المنطقة الشرقية 11,854 مبنى سكنيا وتجاريا ومباني النفع العام لشهادة امتثال المباني الهادفة لخلو المباني من عناصر التشوه البصري، وذلك بهدف توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.

ورأس أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أمس الأول، الاجتماع الدوري للأمانة بحضور الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات بالمنطقة، لاستعراض منجزات برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وأكد الجبير على أهمية التزام جميع المباني التجارية التي تم حصرها بالتقيد بدليل شهادة امتثال المباني، داعيا جميع ملاك المباني المستهدفة إلى إصدار «شهادة امتثال المباني» من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط onelink.to/baladyapp.

كما ناقش الاجتماع منجزات الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية للطرق ونسب الإنجاز لعدد 8 مواقع وشوارع بأطوال 239.828 مترا طوليا، واستعراض منجزات مركز البلاغات والطوارئ إضافة إلى البلاغات عبر الرقم الموحد 940 لـ 5094 آلاف بلاغ خلال أسبوع عن الإنارة والمرافق الخدمية، والمباني تحت الإنشاء، والطرق والشوارع، إضافة إلى بلاغات الفراغات والحدائق العامة، والأسواق والمتاجر، والكوارث والسيول ومكافحة الحشرات.