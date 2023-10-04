التحول الصحي يسهم في خفض 75% من الأمراض المعدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم «التحول الصحي» في خفض 75% من الأمراض المعدية، وفقا لبرنامج تحول القطاع الصحي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عن مؤشرات التحول الصحي للحفاظ على الصحة العامة، من خلال «وقاية» التي تحولت لـ»هيئة الصحة العامة» في 2021 بصدور قرار مجلس الوزراء بتحويلها من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة مستقلة.

وتعنى هيئة الصحة العامة بتعزيز الوقاية ضد الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع الجاهزية العامة لاستجابة طوارئ الصحة، من خلال تسخير الجهود في تنظيم الجهات ذات العلاقة بهذا الدور، حيث أسفرت تلك الجهود المنشودة بتحقيق مستويات الخفض المستهدفة للأمراض المعدية بالمملكة من 44% في 2018 إلى 75% في 2022، إضافة إلى خفض معدلات الإصابة وكبح المرض لـ8 أمراض معدية تتمثل بالآتي: التهاب الكبد ج، وحمى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، ونقص المناعة المكتسب HIV.

ويأتي اهتمام برنامج تحول القطاع الصحي الذي يوليه تجاه الوقاية العامة، نابعا من مستهدف رئيس يعمل على ضوئه؛ ويتمثل ذلك الهدف بتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية كمرحلة تسبق العلاج وتجنب المستفيد الحاجة للجوء إليه.

نتائج الجهود:

خفض من 44% في 2018 إلى 75% في 2022.

خفض معدلات الإصابة وكبح المرض لـ8 أمراض معدية: