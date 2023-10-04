شكرا لقرائتكم خبر 16 ساعة لفصل السيامي التنزاني حسن وحسين اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محد بن سلمان، قرر الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي التنزاني «حسن وحسين» اللذين يبلغان من العمر عامين ووزنهما 13.5 كجم اليوم في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة أن التوأم قدما من مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا عبر طائرة الإخلاء الطبي لمدينة الرياض يوم 7 صفر 1445هـ الموافق 23 أغسطس 2023م، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات طبية متعددة وعقدت اجتماعات من قبل الفريق الطبي المختص، وأظهرت الفحوصات أن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.

وأضاف أن العملية سوف تستغرق قرابة 16 ساعة وتجرى على تسع مراحل، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، حيث تعد هذه الحالة الثانية من جمهورية تنزانيا الاتحادية.

البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة: