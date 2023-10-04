شكرا لقرائتكم خبر 20 طالبا يشاركون بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن إيفاد 20 طالبا وطالبة للمشاركة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الـ74 (IAC 2023) المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة 2 - 6 أكتوبر الحالي، وينظمه الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وكالات ومؤسسات الفضاء العالمية، و يحضره نحو 5 آلاف مشارك وزائر من مختلف دول العالم، بغرض استعراض التحديات العالمية، وبحث الجهود لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة في الفضاء لصالح البشرية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التوجهات العالمية الناشئة في قطاع الفضاء، واستعراض التجارب والتطورات العالمية، وبناء الشراكات الدولية بين القطاعات والشركات ذات العلاقة بالفضاء.