شكرا لقرائتكم خبر شاب سعودي ينافس 3 آلاف ابتكار بروبوت متسلق للأسطح العمودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض عضو المنتخب السعودي لرياضة الروبوت وممثل المملكة في برنامج نجوم العلوم الذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقرا له؛ المهندس محمد البومجداد؛ تصفيات المرحلة الرابعة وهي الأهم للبرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ منافسا بابتكاره «الروبوت المتسلق للأسطح العمودية»؛ أكثر من 3000 ابتكار؛ حيث يعـد هذا البرنامج في نسخته الـ 15 أحد مبادرات مؤسسة قطر؛ مستهدفا تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى حلول ملموسة؛ بدعم من فريق هندسي متخصص من المطورين وذوي الخبرة.

وتأهل المهندس البومجداد؛ الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ ويحمل ماجستير هندسة روبوتات والأنظمة الذكية للجولة الرابعة لـ «الهندسة»؛ بعد خوضه ثلاث جولات أولية من منافسات البرنامج، والتي خصصت لمجال الابتكار، وتندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي؛ ضمن مبادرات مؤسسة قطر.

وبين أن مراحل تصفيات البرنامج مستمرة حاليا عبر بثها تلفزيونيا كل يوم جمعة من الساعة 9 مساء عبر قنوات قطر الفضائية، وعمان الفضائية، والرأي الفضائية، والرؤية الفضائية، والسومرية الفضائية، ومنصة اليوتيوب؛ مشيرا إلى أن مراحل التصفيات مرت بأفضل 100 مشروع، وأفضل 20 مشروعا، وأفضل 6 مشاريع؛ مشيرا إلى تمكنه لأن يكون أحد المتأهلين الستة للمرحلة الجديدة.

وأضاف «سيتم إعلان المتأهلين للنهائي بتاريخ 13 أكتوبر في الحلقة السادسة، وفي حال التأهل للمرحلة الأخيرة سيتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجمهور والذي يستمر على مدى أسبوعٍ كامل؛ حيث تشمل المراحل الأربع للضفر بالفوز في البرنامج: مرحلة الهندسة؛ ثم مرحلة التصميم؛ فالمرحلة النهائية؛ والتي يحسمها التصويت».