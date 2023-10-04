شكرا لقرائتكم خبر نصف مليون معلم ومعلمة يحتفون بيومهم العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفل اليوم نحو نصف مليون معلم ومعلمة من منسوبي وزارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2023 تحت شعار «المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده»، والذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام وأقره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو عام 1994.

واستعدت إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للاحتفاء بهذه المناسبة، فيما بينت الوزارة، أن الهدف من الاحتفاء إبراز دور المعلمين وتعزيز دورهم ومكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دورهم في بناء الأجيال المساهمة في حفظ أمن واستقرار وتنمية الوطن، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم، إضافة إلى تشكيل اللجنة التنفيذية في إدارات التعليم لإعداد وتنفيذ برامج الاحتفاء في مدارس التعليم وفق ما يحقق الأهداف المحددة على مستوى الإدارة التعليمية من مدارس التعليم العام الحكومي، والأهلي، والعالمي، بما يتوافق مع شعار اليوم العالمي للمعلم لعام 2023، وتخصيص برنامج الإذاعة المدرسية اليوم لتقديم فقرات تعبر عن دور المعلم في التعليم وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية.

واحتفى محرك البحث «قوقل» باليوم العالمي للمعلمين بطريقته الخاصة بنشر رسما متحركا على صفحته الرئيسة يظهر فيه دفترا ولوحا مدرسيا وفوقهما أدوات تدريس متمثلة في مثلث هندسي وخريطة وقلم ومجهر محاطة بالبالونات والأزهار.

اليوم العالمي للمعلم: