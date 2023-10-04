معارض توعوية لإشاعة ثقافة الرفق بالحيوان

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- بواسطة أيمن الوشواش - توحد دول العالم مجهوداتها في الاحتفاء باليوم العالمي للحيوان؛ الذي يصادف 4 أكتوبر من كل عام؛ عبر الفعاليات التوعوية والبرامج التثقيفية بضرورة الرفق بالحيوان، ولحماية الأنواع القليلة من الانقراض؛ حيث تم اتخاذ قرار الاحتفاء بهذا اليوم في المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة، الذي عقد في فلورنسا، بإيطاليا عام 1931م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توحد دول العالم مجهوداتها في الاحتفاء باليوم العالمي للحيوان؛ الذي يصادف 4 أكتوبر من كل عام؛ عبر الفعاليات التوعوية والبرامج التثقيفية بضرورة الرفق بالحيوان، ولحماية الأنواع القليلة من الانقراض؛ حيث تم اتخاذ قرار الاحتفاء بهذا اليوم في المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة، الذي عقد في فلورنسا، بإيطاليا عام 1931م. وتنهض المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بدورها تجاه الرفق بالحيوان عبر إقامة المعارض والفعاليات التي تستهدف كل شرائح المجتمع من الأسر والأطفال والمهتمين بالرفق بالحيوان والأخصائيين في مجالات البيئة والثروة الحيوانية وحماية الحياة الفطرية والثروة السمكية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي توفرها الوزارة، بهدف بناء جسور التواصل مع المهتمين بالثروة الحيوانية لتذليل العقبات التي تواجههم كافة، وتحفيز المنشآت والمؤسسات البيطرية للعناية بمجال الطب البيطري ومعالجة الحيوانات.

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