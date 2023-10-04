شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر 6153 بلاغاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف عن إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق بالمحافظة خلال شهر؛ وبلغت 6153 حالة إسعافية.

وأوضحت الهيئة أنها تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية، من خلال كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة؛ عبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

الهلال الأحمر

سجلت الهيئة ارتفاعًا في عدد الحالات المرضية حيث بلغ عددها 4739 تنوعت مابين أزمات قلبية وصدرية وأمراض باردة فيما جاء عدد الحالات التانجة عن الحوادث 1414 ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة، حيث ساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على أرواح الناس.

ونوّهت الهيئة بأنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة.