شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء مكة" يبدأ تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية..طريقة طلب الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها " وقاء " بمنطقة مكة المكرمة، عن البدء بتقديم التحصينات للمواشي في المنطقة ضد مرض الحمى القلاعية، بهدف حماية الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير عام فرع المركز، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن الفرق المختصة بإدارة الصحة الحيوانية بدأت أعمالها في تقديم التحصينات للمواشي المستهدفة في مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، ضمن الحملة الوطنية الثانية لمكافحة الحمى القلاعية، والتي تستمر 9 أسابيع لرفع وتعزيز مناعة المواشي القابلة للإصابة بالمرض.

طلب التحصين

بيّن الصاعدي، أن طلب التحصين يتم من خلال زيارة فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة أو الوحدات الرئيسية في العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف والقنفذة ورنية، والتي بدورها تباشر الطلبات المقدمة وتجري عمليات التحصين، إلى جانب توعية وتثقيف المربين بطريقة الوقاية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية.

من جهته، كشف مدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، فؤاد الحمراني، عن الإجراءات التي يجب التقيد بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية، والتي تتضمن التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، وكذلك التطهير المنتظم للحظائر والمعدات، وعدم إدخال حيوانات مشتراة حديثًا إلإ بعد عزلها لمدة شهر، والتأكد من خلوّها من المرض، وإعطائها اللقاح المناسب، علاوة على منع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها، إلى جانب الإبلاغ الفوري على "939" في حال وجود أي أعراض مرضية على القطيع.