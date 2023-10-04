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"الصحة" تعلن عن وظائف أطباء أسنان.. الشروط

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عبد الله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل "البكالوريوس" في تخصص طب الأسنان.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لمدة 10 أيام، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2023/10/05، حتى السبت 2023/10/14، عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.

الشروط والمستندات المطلوبة

  • وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
  • الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
  • شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
  • شهادة "برنت التأمينات التفصيلية"، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
  • عدم تسجيل "فترة ساند"، وكذلك "فترة اللوكم" من ضمن الخبرات.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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