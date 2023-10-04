شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن وظائف أطباء أسنان.. الشروط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل "البكالوريوس" في تخصص طب الأسنان.
وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لمدة 10 أيام، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2023/10/05، حتى السبت 2023/10/14، عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.
الشروط والمستندات المطلوبة
- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- شهادة "برنت التأمينات التفصيلية"، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- عدم تسجيل "فترة ساند"، وكذلك "فترة اللوكم" من ضمن الخبرات.