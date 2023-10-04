شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن وظائف أطباء أسنان.. الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل "البكالوريوس" في تخصص طب الأسنان.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا لمدة 10 أيام، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2023/10/05، حتى السبت 2023/10/14، عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.

الشروط والمستندات المطلوبة