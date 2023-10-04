شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الكامل لنية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها الكامل لنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، الذي أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بالمضامين التي جاءت في تصريح سمو ولي العهد، مؤكداً أن المملكة لديها جميع الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية، لتقديم نسخة مميزة وغير مسبوقة من كأس العالم.

وأضاف : أن المملكة هي أرض المحبة والسلام والوئام، سوف تستثمر الحدث المتمثل في كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، في نشر رسائل المحبة والسلام إلى شعوب العالم بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم.

وأشار طه، إلى أن نجاح المملكة في استضافة العديد من الأحداث العالمية والفعاليات الرياضية، يأتي امتدادا لما تضمنته مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعياً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 في إطار التعاضد وتعزيز العمل الإسلامي المشترك الذي يصب في مصلحة شباب العالم الإسلامي وينشر ثقافة المحبة والسلام.