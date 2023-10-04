شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة عالمية.. انطلاق مؤتمر "تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، في الرياض، اليوم، فعاليات مؤتمر «تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار والتكامل» الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

ويتناول المؤتمر الذي يشارك به متحدثين محليين ودوليين على مدى يومين، عددًا من الموضوعات، إذ ناقش في يومه الأول، رعاية طفل التوحد الشاملة، وتطوير أدوات مبتكرة للفحص والتشخيص المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الأمير محمد بن سلمان للتوحد في المستشفيات التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

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إضافة إلى التدخل العلاجي متعدد التخصصات، والمغير العصبي وطرق التدخلات الحديثة، ومشروع القدرة، والبرنامج الوطني لفحص اضطراب طيف التوحد، والواقع الافتراضي كوسيلة فعالة لإكساب المهارات لذوي التنوع العصبي والاضطرابات النمائية؛ بالإضافة إلى حلقة نقاش عن تطبيقات التكنولوجيا في الرعاية السريرية.

رعاية التوحد بالتكنولوجيا

من المقرر أن، يناقش المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر، رعاية التوحد المدعمة بالتكنولوجيا، والرحلة من المفهوم إلى التحقق من الصحة عبر الثقافات (عيون التوحد)، والتشخيص التفريقي لاضطرابات التواصل، وتحويل أساليب دعم اضطراب طيف التوحد (وعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز المهارات الاجتماعية)، والاضطرابات العصبية المصاحبة والتشخيص الوراثي لاضطراب طيف التوحد والأمراض النفسية المصاحبة عبر مراحل الحياة والحديث عن المبادرة الوطنية للتوحد؛ بالإضافة إلى حلقة نقاش مفتوحة مع ذوي المصابين باضطراب طيف التوحد.