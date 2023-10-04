شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مباراة الاهلي وانبي اليوم في كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفاصيل مباراة الاهلي وانبي اليوم في كأس مصر، يطمح الأهلي في الحفاظ على لقب كأس مصر، عندما يضرب موعدًا مع إنبي على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي تُقام لحساب الدور نصف النهائي.

وكان المارد الأحمر قد تُوِّج بنسخة كأس 2021-2022، بعد التغلب على بيراميدز في أبريل\ نيسان الماضي، ونظرًا لضغط المباريات المعتاد والجدول المزدحم، قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل بقية مباريات كأس 2022-2023 إلى الموسم الجديد.

تخطى الأهلي في طريقه لنصف النهائي عقبة منتخب السويس والداخلية، وأخيرًا المصري البورسعيدي، ويأمل في الفوز على إنبي والتأهل لمواجهة الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية.

وافتتح إنبي موسمه الحالي بالهزيمة من الداخلية (1-0)، قبل أن يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش، ولا يبدو أن أمور كتيبة تامر مصطفى تسير على النحو المأمول.

متى موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي هو الأربعاء 4 أكتوبر\ تشرين الأول 2023، في إطار نصف نهائي كأس مصر 2023.

ومن المقرر أن تبدأ المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على استاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023؟

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وإنبي فقط عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، الناقل الحصري لكافة مسابقات كرة القدم في بلاد الفراعنة.

مباراة نصف نهائي كأس مصر 2023 ستكون منقولة من خلال قناة "OnTime Sports HD 1" المتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي

حسب ما أكدته وسائل الإعلام المصرية، فإن المدرب مارسيل كولر يُخطط للاعتماد على أنتوني موديست في خط الهجوم، على أن يقود إمام عاشور وسط الملعب، ومن أمامه حسين الشحات على الجبهة اليُمنى، بعد انقضاء إيقافه المحلي.

تشكيلة الأهلي ضد إنبي: 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

إمام عاشور - أليو ديانغ - مروان عطية

رضا سليم - أنتوني موديست - حسين الشحات

التشكيل المتوقع لإنبي أمام الأهلي

كما هي عادة المدرب تامر مصطفى، سيكون التركيز بصورة أساسية على سرعة التونسي رفيق كابو في خط الهجوم، وسيعتمد على ثلاثي دفاعي للتأمين أمام سرعة ومهارات الأهلي.

تشكيلة إنبي ضد الأهلي: 3-5-2

عبد العزيز البلعوطي

أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد

أحمد يوسف - مصطفى شكشك - مودي ناصر - مصطفى دويدار - أحمد نادر

أحمد "أوفا" - رفيق كابو

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023؟

البث المباشر لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 2023 سيكون متاحًا بصورة مجانية عبر "يوتيوب" من خلال قناة تلفزيون كورة بلس، وكذلك الحساب الرسمي لشركة بريزنتيشن سبورت.

يواصل الأهلي حملة الدفاع عن لقب كأس مصر 2023 عندما يواجه إنبي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويدخل المارد الأحمر المباراة في حالة نشوة كبيرة بعد سحق سان جورج الإثيوبي 7-0 بمجموع المباراتين في دوري أبطال إفريقيا وقبل ذلك، الفوز العريض على المصري 4-0 في الدوري المحلي.

نسخة كأس مصر 2022-2023 تتواصل في موسم 2023-2024 بسبب الجدول المزدحم للموسم الماضي، تمامًا كما كان الحال في النسخة السابقة التي حققها الأهلي.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سوف يضرب موعدًا في النهائي مع المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز، والمزمع إقامتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.