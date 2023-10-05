نيوكاسل يمطر شباك باريس سان جيرمان برباعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 10:07 مساءً

سحق فريق نيوكاسل يونايتد ضيفه باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف مساء أمس الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا. منح الباراغواياني ميغيل ألميرون التقدم لأصحاب الضيافة عند الدقيقة الـ17، وأضاف زميله المدافع الإنجليزي دان بورن الهدف الثاني في الدقيقة الـ39، وعزز متوسط الميدان شون لونجستاف تقدم فريق نيوكاسيل بإحراز ثالث الأهداف مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ50، وقلص المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ56 قبل أن يزيد السويسري فابيان شار غلة أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب للمباراة. وبهذا الانتصار رفع نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بعد أن فرض التعادل السلبي على ميلان الإيطالي في "سان سيرو" خلال الجولة الافتتاحية. أما باريس سان جيرمان فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط في المرتبة الثانية من فوز في الجولة الأولى على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد على ملعب "بارك دي برانس".

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