انت الان تتابع البحرين ترحب بنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 أكتوبر 2023, 10:09 مساءً

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وثقتها الكبيرة في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ومواصلة دورها القيادي في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله-. وفي التفاصيل، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين دعم بلادها الكامل للمملكة العربية السعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، واعتزازًا بما تشهده المملكة من إنجازات تنموية وحضارية، وسجلها المشرف في استضافة فعاليّات سياسية واقتصادية ورياضية عالمية مرموقة، وتمتعها بإرث حضاري وثقافي عريق، وما يحظى به القطاع الرياضي والشبابي من دعم وتطوير ملموس. وأشارت الخارجية البحرينية إلى المبادرات السعودية الرائدة في تكريس قيم السلام والتسامح والمحبة بين الأمم والشعوب، وتطلعها بجدارة لاحتضان مدينة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والازدهار.

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترحب بنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.