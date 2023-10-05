شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استيفاء المعايير.. "الدفاع" تحصد شهادتي برنامج المدن الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت وزارة الدفاع أمس الأربعاء، شهادتي برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية لقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي ومدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، كأول مجتمعات عسكرية صحية تصنف عالميًا، بعد استيفائهما معايير المدن الصحية المطبقة من قبل وزارة الصحة.

وبحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، سلم وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل في مكتبه بديوان الوزارة، شهادتي البرنامج لقائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني، ولمساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي اللواء الطيار الركن عبد الله بن محمد الشهري.

معايير المدن الصحية

وبارك وزير الصحة لوزارة الدفاع هذا النجاح الذي تحقق نظير الجهود المبذولة في تحقيقه معايير المدن الصحية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والوصول لمجتمع حيوي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.

وأشار إلى أن اعتماد برنامج المدن الصحية في المجتمعات العسكرية يأتي عقب استيفائها واجتيازها المعايير الصحية البالغ عددها 80 معيارًا، تضم 200 نشاط وتندرج تحت 9 محاور.

وأكد أن قاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي، ومدينة الملك خالد العسكرية في المنطقة الشمالية، أنجزت ما يزيد على 50 مبادرة في مجالات متنوعة للتعامل مع محددات الصحة البيئية والاجتماعية والصحية، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة ورفع جودة الحياة داخل هذه المجتمعات.

أفضل بيئة للعاملين

وأكد د. البياري الدعم غير المحدود الذي تتلقاه وزارة الدفاع ومنسوبيها من وزير الدفاع، لإيجاد أفضل بيئة للعاملين بها، سواء من خلال توفير المسكن والرعاية الصحية اللازمة، التي تعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لتطوير وزارة الدفاع.

وأوضح أن برنامج المدن الصحية بالمجتمعات العسكرية، يهدف إلى نشر الثقافة الصحية لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي وزارة الدفاع وعائلاتهم، وإشراك المؤسسات التعليمية في برامج وأنشطة الصحة ودعم مشاركة أفراد المجتمع العسكري بتحديد أولوياتهم.

وإيجاد بيئة معززة للصحة من خلال تسهيل الوصول إلى المرافق الخدمية داخل المدن العسكرية، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية والبيئية.

بالإضافة إلى التنمية المستدامة عبر جعل الصحة بمفهومها الشامل في مقدمة أولويات صناع القرار، لتعزيز التعاون والتكامل بين كل قطاعات المدن العسكرية والشراكة مع القطاع الخاص.

مبادرة عالمية

يُذكر أن برنامج المدن الصحية هو مبادرة عالمية منبثقة من منظمة الصحة العالمية، وتبنتها المملكة بهدف تحسين جودة ونوعية الحياة في المدن من خلال تعزيز الصحة العامة وأنماط الحياة الصحية والبيئة المحيطة.

ومن مستهدفاته قياس المؤشرات الصحية المستقبلية التي تسهم في خفض السمنة والسكري والضغط والأمراض التي تتأثر بالنمط الصحي، ويؤدي إلى تحسين مركز المملكة في تقليل نسبة المخاطر الصحية بين المجتمعات، ويسهم في تقليل التكاليف الطبية ورفع الكفاءة التشغيلية ويخلق بيئة حضرية صحية وآمنة.

وكانت الإدارة العامة للخدمات الصحية عقدت ورش عمل حول بناء مدن صحية ومجتمع صحي، وتناولت تجربة مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن، والعديد من التجارب الوطنية وقصص النجاح في هذا المجال.