شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، في قمة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويستمر الحديث حول مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ونظيره أهلي جدة ضمن مباريات الجولة التاسعة، من منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأكد الإعلامي الرياضي "وليد سعيد"، أن النجم الشاب هيثم عسيري، شارك في التدريبات الجماعية لنادي أهلي جدة.

وكتب سعيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "X": "شارك النجم الشاب هيثم عسيري في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة.

وشارك عسيري مع المنتخب الوطني السعودي، في دورة الألعاب الآسيوية، والتي شهدت خروج المنتخب السعودي لكرة القدم في الدور ربع النهائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر بـ20 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس، برصيد 16 نقطة.