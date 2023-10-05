شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يعود للتدريبات قبل ديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره الأهلي، في ديربي جدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

جوتا يعود للتدريبات قبل مواجهة أهلي جدة

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمس الأربعاء، مشاركة جوتا في المران الجماعي، وذلك بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وواصل العميد تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في ديربي جدة، وواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز السادس، برصيد 16 نقطة.