سعود بن طلال يلتقي منسوبي فتاة الأحساء

التقى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال المجلس الأسبوعي «الثلاثائية»، في مقر المحافظة، رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية لطيفة بنت عبدالله العفالق، وعددًا من منسوبيها، وذلك بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمهتمين والمختصين.

ونوّه بما يحظى به القطاع الثالث غير الربحي، من دعم غير محدود من القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن جمعية فتاة الأحساء تُعد إحدى الجمعيات الرائدة في المحافظة في تعزيز البرامج النموذجية التي تستهدف الفتيات.

من جانبها ثمَّنت العفالق، الدعم المُقدم من سمو محافظ الأحساء، واستضافة الجمعية للاطلاع على إنجازاتها وبرامجها ومستهدفاتها.

وأشارت إلى أن الجمعية حققت منذ تأسيسها في عام 1401هـ (43 عامًا) الكثير من الإنجازات والطموحات تجاه خدمة وتنمية المجتمع بالأحساء، والانتقال من العمل الخيري إلى العمل التنموي، ثم إلى التنمية المستدامة، ومنها إلى المؤسسية والجودة الشاملة. كما عُرض عمل مرئي يحكي مسيرة الجمعية وتوجهاتها.

وقدمت المديرة التنفيذية للجمعية عائشة بنت حسن الدوسري عرضًا يشمل أبرز إنجازات أقسام الجمعية وإداراتها، إضافة إلى التركيز على الأهداف الرئيسية للجمعية في عام 2023، وسلطت الضوء على المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ وتحتاج إلى دعم من الجهات الحكومية ورجال الأعمال.