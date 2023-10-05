وزير التعليم يعلن استحداث صندوق اجتماعي للمعلمين والمعلمات

جاء ذلك خلال مؤتمر التواصل الحكومي، اليوم، حيث أكد أن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بشأن التعليم كانت واضحة، وأنها تضمنت التركيز على المعلم والمنهج والعملية التعليمية، قائلا: "مستمرون في ذلك بما ينعكس على التعليم والطالب وصولا للجامعة والتهيئة لسوق العمل".
وأشاد ببرنامج تنمية القدرات البشرية بما يحمله من مضامين تنموية تخدم التعليم في المملكة، تأكيدا لمضان حق الطلاب في رحلة التعليم.
وأعلن الوزير خلال المؤتمر عن تبني الوزارة استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم، كما أعلن عن استلام الوزارة أكثر من 70 ألف مبنى تعليمي جديد في جميع مناطق المملكة.
وحول الفصول الدراسية الثلاثة، قال الوزير إنها لا تزال تحت الدراسة والتقييم، مبينا أن عدد أيام الدراسة الحالية متوافقة مع استثمار العملية التعليمية.
وحول حركة النقل الخارجي، أكد البنيان أن حركة النقل للمعلمين والمعلمات تخضع للدراسة والمعالجة وأن لدى الوزارة توجه حول إشراك المعلمين والمعلمات في الآلية الجديدة.
وتحدث الوزير عن إنجازات الوزارة قائلا إنه تم تحقيق 141 جائزة كبرى في المسابقات الدولية خلال 2022، كما أن المملكة تقدمت في 16 مؤشرا تنافسيا عالميا للقطاع.
وأضاف وزير التعليم أنه تمت إضافة تخصصات نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 في برنامج الابتعاث، موضحا أنه سيكون هناك ابتعاث للمعلمين والمعلمات لتعلم اللغة الصينية، فضلا عن إنشاء وحدة متخصصة لتطوير تعليم اللغة الصينية في المدارس.
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