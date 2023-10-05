3 ملايين م2 مسطحات خضراء

وقامت فرق صيانة المزروعات بأعمال تهذيب الأشجار وتقليمها وصقل التربة وتنظيف وتسوية الأحواض وقص الشجيرات والحشائش والنجيل الطبيعي في العديد من المواقع، وبلغت مساحة المواقع التي تمت صيانتها أكثر من 3 ملايين متر مربع.
وقامت فرق الصيانة بأعمال الصيانة الدورية لشبكة ريّ الحدائق وأشجار الشوارع بوسائل الري الحديثة والتنقيط التي تغطي أنحاء المدينة، وذلك ضمن السبل الكفيلة بالحفاظ على الثروة المائية، والاستفادة من المياه المعاد تدويرها لدعم المساحة الخضراء بالمحافظة لأعمال الريّ لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الريّ وترشيد الاستهلاك.
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