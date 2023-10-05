3 ملايين م2 مسطحات خضراء

نفذت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بأمانة الطائف برنامجاً لصيانة المسطحات الخضراء والحزام الأخضر من الأشجار بأنحاء المدينة والضواحي والمواقع السياحية ومداخل ومخارج الطائف، والساحات والميادين العامة والمساحات الجانبية على الطرق والمثلثات والزوائد التنظيمية والجزر الوسطية والحدائق والمتنزهات العامة عموماً، بما يضمن تحقيق السلامة المرورية بالطرق، ومنع معيقات الرؤية.

وقامت فرق صيانة المزروعات بأعمال تهذيب الأشجار وتقليمها وصقل التربة وتنظيف وتسوية الأحواض وقص الشجيرات والحشائش والنجيل الطبيعي في العديد من المواقع، وبلغت مساحة المواقع التي تمت صيانتها أكثر من 3 ملايين متر مربع.

وقامت فرق الصيانة بأعمال الصيانة الدورية لشبكة ريّ الحدائق وأشجار الشوارع بوسائل الري الحديثة والتنقيط التي تغطي أنحاء المدينة، وذلك ضمن السبل الكفيلة بالحفاظ على الثروة المائية، والاستفادة من المياه المعاد تدويرها لدعم المساحة الخضراء بالمحافظة لأعمال الريّ لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الريّ وترشيد الاستهلاك.