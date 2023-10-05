شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة نجران يتابع استعدادات مهرجان مزاد الإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف وكيل إمارة منطقة نجران د. ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أمس الأربعاء، على الاستعدادات النهائية لمهرجان نجران الأول لمزاد الإبل، الذي ينطلق غدًا الجمعة ويستمر لمدة 10 أيام، وذلك بتوجيه من أمير منطقة نجران ومتابعة نائبه.

وتجول د. العتيبي في مقر الفعاليات المصاحبة للمهرجان، مطلعًا على موقع المزاد، ومقر الأسر المنتجة، إضافة إلى ركن الإدارات الحكومية المشاركة، مستمعًا إلى شرح مفصل من المشرف العام على مزاد نجران الأول للإبل هادي بنيان بن شويل، عن آلية أعمال اللجان المشاركة في المهرجان.