شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد نجمه قبل مواجهة أبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أبها، ضمن مباريات الجولة التاسعة، من منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويستضيف النصر نظيره أبها، على ملعب الأول بارك، في السادسة مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024".

النصر يستعيد أوتافيو قبل مواجهة أبها

وأوضحت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن البرتغالي أوتافيو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه ضد أبها، بعد تعافي تمامًا من الاصابة التي لحقت به.

وكان أوتافيو قد تعرض للاصابة خلال مباراة النصر ضد الطائي في الجولة الماضية من الدوري، منعته من المشاركة في اللقاء الآسيوي أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر بـ20 نقطة، بينما يأتي أبها، في المركز السادس عشر، برصيد 6 نقاط.

