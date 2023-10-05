شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة السعودية اليوم الخميس صوب فاعليات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024، حيث تفتتح الجولة التاسعة من عمر البطولة بإقامة 4 مباريات.

وتأتي مباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي علي النحو التالي:

الاتفاق ضد الفتح



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الفتح فى التاسعة مساء على استاد الامير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين أيضًا.

ويحتل فريق الاتفاق المركز الخامس برصيد 17 نقطة ، أما فريق الفتح فيحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة.

الرياض ضد الشباب



ويواجه الفريق الأول الكروي بنادي الرياض نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في السادسة مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل نادي الرياض المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط،بينما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.



التعاون ضد الطائي



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الطائي في السادسة مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل التعاون المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وبفارق الاهداف عن الاتحاد الوصيف.

ضمك ضد الحزم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الحزم في الثالثة عصر اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويحتل فريق ضمك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بينما يقع فريق الحزم في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حقق التعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.