السعودية | وزير الحج والعمرة يفتتح مركز “تأشير” بالعاصمة المغربية الرباط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مركز خدمات التأشيرات السعودية (تأشير) التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر بالعاصمة المغربية الرباط ، الذي يهدف لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية من خلال استلام طلبات الحصول على تأشيرة دخول وتسجيل السمات الحيوية ومعالجة الطلب حتى إصدار التأشيرة.

ويتميز مركز خدمات التأشيرات السعودية (تأشير) بموقعه على شارع محمد الخامس بمنطقة السويسي في العاصمة الرباط مما يسهم في تقديم خدماته بكل يسر وسهولة للمواطنين والمقيمين في المملكة المغربية، هذا وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 250 متقدم يوميًا، كما تعتزم الشركة افتتاح مراكز إضافية في المدن المغربية الأخرى تسهيلا لخدمة المزيد من المراجعين.

وأعرب معالي وزير الحج والعمرة عن سعادته الغامرة لافتتاح مركز “تأشير” لخدمة الأشقاء في المغرب، مبيناً أن افتتاح المركز يعكس مدى تطوّر الخدمات المقدمة وتسخير التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، وحرص وزارة الحج والعمرة على مواصلة الجهود الرامية إلى تسهيل رحلة المعتمر والزائر، وإتاحة أداء العمرة لجميع زوار السعودية حاملي مختلف أنواع التأشيرات، تماشيًا مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

من جانبه أوضح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري أنّ افتتاح مركز خدمات التأشيرات السعودية (تأشير) في العاصمة المغربية يعدُّ ضمن الجهود الرامية لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيز كل ما يخدم الحجاج والمعتمرين والزوار من المملكة المغربية حرصاَ من القيادة الرشيدة لتقديم المزيد من الخدمات لضيوف الرحمن و الحرص على تطوير الخدمات بما يضفي التسهيلات في إجراءات القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين على مضي منظومة السياحة في العمل مع كافة الشركاء لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وقدوم الزوار إلى السعودية، وإتاحة فرصة زيارة المشاعر المقدسة والوجهات السياحية وحضور الفعاليات والاستمتاع بمقومات السياحة في المملكة العربية السعودية.

حضر الافتتاح معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أحمد التوفيق، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد .