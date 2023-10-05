السعودية | ضبط 13 مخالفاً لنظام البيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، القبض على 13 مخالفاً لنظام البيئة لنقل وبيع الحطب المحلي وممارسة الصيد دون ترخيص في 4 مناطق بالمملكة.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 4 مخالفين في منطقتي الرياض وعسير نقلوا أكثر من 7 أمتار مكعبة من الحطب، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما طبقت الإجراءات النظامية بحق 9 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وضبط بحوزتهم 3 بنادق نارية و4 بنادق هوائية و1162 ذخيرة.

وتتمثل عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي في الغرامة التي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب من الحطب، فيما يعاقب من يستخدم الأسلحة النارية بغرامة قدرها 80 ألف ريال، بينما يغرم من يصطاد دون ترخيص بـ 10 آلاف ريال.