شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يستعد عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الخميس الموافق 5-10-2023 لمشاهدة العديد من المباريات في مختلف البطولات، وعلى رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي سانت جيلواز البلجيكي، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
فرايبورج - ألمانيا X وست هام يونايتد - إنجلترا– 7.45 مساء- beIN Sports
باتشكا توبولا - صربيا X أولمبياكوس - اليونان – 7.45 مساء- beIN Sports
ريال بيتيس - إسبانيا X سبارتا براج - التشيك– 7.45 مساء- beIN Sports
أريس ليماسول - قبرص X جلاسكو رينجرز - إسكتلندا– 7.45 مساء- beIN Sports
سبورتينج لشبونة - البرتغال X أتلانتا - إيطاليا– 7.45 مساء- beIN Sports
راكوف - بولندا X شتورم جراتس - النمسا– 7.45 مساء- beIN Sports
مارسيليا - فرنسا X برايتون - إنجلترا – 7.45 مساء- beIN Sports
آيك أثينا - اليونان X أياكس أمستردام - هولندا– 7.45 مساء- beIN Sports
روما - إيطاليا X سيرفيت - سويسرا– 10 مساء- beIN Sports
سلافيا براغ - التشيك X شيريف تيراسبول - مولدوفا – 10 مساء- beIN Sports
ليفربول - إنجلترا X سانت جيلواز - بلجيكا– 10 مساء- beIN Sports
تولوز - فرنسا X لاسك لينز - النمسا– 10 مساء- HD 3 beIN Sports
مولده - النرويج X باير ليفركوزن - ألمانيا– 10 مساء- beIN Sports
هاكن - السويد X كارباغ اغدام - إذربيجان – 10 مساء- beIN Sports
فياريال - إسبانيا X رين- فرنسا – 10 مساء- HD 3 beIN Sports
ماكابي حيفا - إسبانيا X باناثينايكوس - اليونان – 10 مساء- beIN Sports
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
كي كلاكسفيك - جزر فاروه X ليل - فرنسا– 7.45 مساء- beIN Sports
بشكتاش - تركيا X لوغانو - سويسرا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 9
أستون فيلا - إنجلترا X زرينيسكي موستار - البوسنة والهرسك– 10 مساء - beIN Sports
باوك سالونيكا - اليونان X آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا– 10 مساء - beIN Sports
فيورنتينا - إيطاليا X فرينكفاروزي - المجر-– 10 مساء - beIN Sports
سبارتاك ترنافا - سلوفاكيا X فنربخشة - تركيا– 10 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات دوري روشن السعودي
ضمك X الحزم- الساعة 3 عصرا
التعاون X الطائي- الساعة 6 مساء
الرياض X الشباب- الساعة 6 مساء
الاتفاق X الفتح- الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
زد افي سي X بلدية المحلة- الساعة 4 عصرا
سموحة X المقاولون العرب- الساعة 7 مساء