شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الخميس الموافق 5-10-2023 لمشاهدة العديد من المباريات في مختلف البطولات، وعلى رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي سانت جيلواز البلجيكي، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

فرايبورج - ألمانيا X وست هام يونايتد - إنجلترا– 7.45 مساء- beIN Sports

باتشكا توبولا - صربيا X أولمبياكوس - اليونان – 7.45 مساء- beIN Sports

ريال بيتيس - إسبانيا X سبارتا براج - التشيك– 7.45 مساء- beIN Sports

أريس ليماسول - قبرص X جلاسكو رينجرز - إسكتلندا– 7.45 مساء- beIN Sports

سبورتينج لشبونة - البرتغال X أتلانتا - إيطاليا– 7.45 مساء- beIN Sports

راكوف - بولندا X شتورم جراتس - النمسا– 7.45 مساء- beIN Sports

مارسيليا - فرنسا X برايتون - إنجلترا – 7.45 مساء- beIN Sports

آيك أثينا - اليونان X أياكس أمستردام - هولندا– 7.45 مساء- beIN Sports

روما - إيطاليا X سيرفيت - سويسرا– 10 مساء- beIN Sports

سلافيا براغ - التشيك X شيريف تيراسبول - مولدوفا – 10 مساء- beIN Sports

ليفربول - إنجلترا X سانت جيلواز - بلجيكا– 10 مساء- beIN Sports

تولوز - فرنسا X لاسك لينز - النمسا– 10 مساء- HD 3 beIN Sports

مولده - النرويج X باير ليفركوزن - ألمانيا– 10 مساء- beIN Sports

هاكن - السويد X كارباغ اغدام - إذربيجان – 10 مساء- beIN Sports

فياريال - إسبانيا X رين- فرنسا – 10 مساء- HD 3 beIN Sports

ماكابي حيفا - إسبانيا X باناثينايكوس - اليونان – 10 مساء- beIN Sports

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



كي كلاكسفيك - جزر فاروه X ليل - فرنسا– 7.45 مساء- beIN Sports

بشكتاش - تركيا X لوغانو - سويسرا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 9

أستون فيلا - إنجلترا X زرينيسكي موستار - البوسنة والهرسك– 10 مساء - beIN Sports

باوك سالونيكا - اليونان X آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا– 10 مساء - beIN Sports

فيورنتينا - إيطاليا X فرينكفاروزي - المجر-– 10 مساء - beIN Sports

سبارتاك ترنافا - سلوفاكيا X فنربخشة - تركيا– 10 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي



ضمك X الحزم- الساعة 3 عصرا

التعاون X الطائي- الساعة 6 مساء

الرياض X الشباب- الساعة 6 مساء

الاتفاق X الفتح- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



زد افي سي X بلدية المحلة- الساعة 4 عصرا

سموحة X المقاولون العرب- الساعة 7 مساء