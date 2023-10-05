استهداف 11 ألف مبنى بالامتثال

واستعرض الاجتماع حصر 11.854 مبنى سكنيًا وتجاريًا ومباني النفع العام «لشهادة امتثال المباني» الهادفة لخلو المباني من عناصر التشوه البصري، وذلك بهدف توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.
وأكد المهندس الجبير على أهمية التزام جميع المباني التجارية التي تم حصرها بالتقيد بدليل شهادة امتثال المباني، داعياً جميع ملاك المباني المستهدفة إلى إصدار «شهادة امتثال المباني» من خلال تطبيق بلدي.
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