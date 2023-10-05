انت الان تتابع بالفيديو.. سيول شديدة تضرب مرسى مطروح في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

شهد عدد من المناطق بمحافظة مرسى مطروح (شمالي غرب مصر) هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول؛ مما تسبب في حالة من القلق لأهالي المنطقة.

وحسب موقع "القاهرة 24"، تَبين أن المناطق التي شهدت سيولًا هي وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر، ووصلت السيول للبيوت من الداخل؛ لذلك طالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المسؤولة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها.

وكانت محافظة مرسى مطروح قد تعرضت لأمطار غزيرة وسيول بعدد من المناطق، وخاصة منطقة القصر والخروبة ووادي الترويع، إلى وادي شقوق ومنطقة وادي الرمل غرب المحافظة.

وقد بادرت الوحدات المحلية بإخلاء السكان في كل من القصر ووادي الرمل غرب مطروح بسبب هذه السيول.

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، تَلَقّت غرف عمليات المحافظة، عدة بلاغات عن وجود تجمعات لمياه الأمطار، تعيق حركة المواطنين في عدد من المناطق، ووجود مناطق تحتاج لتصريف المياه لمنع تضرر المساكن أو الطرق، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والدفاع المدني للتعامل مع البلاغات.

يُذكر أن أهالي مطروح -خاصة سكان المناطق الصحراوية- ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعدادًا لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح.

وتم تشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولًا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

سيول مطروح