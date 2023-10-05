"أخوكم يوسف البنيان".. رسالة هاتفية من وزير التعليم للمعلمين في يومهم العالمي

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان، رسالة شكر وتقدير وعرفان لجميع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر.

وجاء في محتوى الرسالة النصية التي أُرسلت على هواتف المعلمين: "أخي المعلم/ أختي المعلمة، أود أن أعبّر لك عن جزيل التقدير والعرفان بمناسبة يوم المعلم؛ متطلعًا إلى أن نُواصل العمل في خدمة الوطن نحو مستقبل واعد.. أخوكم يوسف البنيان".

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