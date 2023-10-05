الرياض.. ضبط 14 عاملًا مخالفًا حوّلوا 5 مستودعات لمواقع لإعادة تدوير الإسفنج

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت أمانة منطقة الرياض، من ضبط 14 عاملًا مخالفًا حوّلوا خمسة مستودعات إلى مواقع لإعادة تدوير الإسفنج وممارسة نشاط السباكة والنجارة دون تراخيص.

يأتي ذلك ضمن جهود غرفة العمليات المشتركة لمعالجة أوضاع أحياء وسط العاصمة، بمتابعة من نائب أمير المنطقة.

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