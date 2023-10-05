انت الان تتابع عطلة رسمية.. قنصلية المملكة في هيوستن تُنَوّه بموعد إغلاقها واستئناف العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نوّهت القنصلية العامة للمملكة في هيوستن، بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م.

وأوضحت القنصلية، أن العمل يُستأنف -بمشيئة الله تعالى- يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023م؛ مشيرة إلى أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال على هواتف الطوارئ التالية: (2818890570)- (2819178658)- (2819178305)".

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