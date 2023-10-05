شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استعراض شهادة الميلاد عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة أبشر للخدمات الحكومية، عن طريقة استعراض شهادة الميلاد الرقمية بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من هنا.

اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار خدمات شهادة الميلاد.

تتيح منصة "أبشر" لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار خدمات الهوية الوطنية.

شروط الصورة الصحيحة لتجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

أعلنت منصة أبشر أهم الشروط والحالات الصحيحة، لصورة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر المنصة وتشمل:

أن تكون ملونة وذات خلفية بيضاء.

أن تكون حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر على الأكثر).

أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

ألا تشوب الصورة أي بقع حبر أو ثقوب.

أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

خطوات الاستفادة من خدمة استبدال اللوحات

حيث كان استبدال اللوحات يحتاح إلى تحديد مواعيد، واللوحات التالفة كانت تحتاج إلى مراجعات ومشاوير كثير. أما الآن فيمكن إتمام كل الخدمات بشكل إلكتروني.

وتشمل الخدمات المقدمة:

تغيير مقاس اللوحة.

لإضافة شعار مميز للوحة.

للوحات المفقودة.

للوحات بدل تالف.

تُنفذ كل الخدمات بإجراءات بسيطة، ويتم توصيل اللوحات إلى كل أرجاء المملكة.