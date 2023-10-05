شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد": أمطار متوسطة على منطقتي جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تقريره اليومي عن حالة الطقس، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

كما نبه المركز أيضًا من تكوّن أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية. على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وبين المركز أن الحالة تستمر على المنطقتين - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.