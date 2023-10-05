السعودية | دخول التوأم السيامي التنزاني غرفةَ العمليات.. و”الربيعة”: الوقت المتوقع 16 ساعة ومتفائلون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأت صباح اليوم التحضيرات لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين”، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن تستغرق العملية نحو 16 ساعة، وتجرى على تسع مراحل، يشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، حيث تعد هذه الحالة الثانية من جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، إن العملية معقدة ولكن مع ذلك متفائلون بتسجيل نجاح آخر للمملكة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم قدما من مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا عبر طائرة الإخلاء الطبي لمدينة الرياض في الـ 23 من أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المختص أجرى فحوصات طبية واجتماعات عدة، وأظهرت الفحوصات أن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.

يذكر أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة بدأ في عام 1990م، واستطاع خلال 33 عامًا متابعة 133 حالة من 24 دولة، نجح في فصل 58 حالة منها، وتعد هذه الحالة رقم 59.