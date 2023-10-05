"الأحوال المدنية" تُعرّف بخدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية تُمَكّن المواطنين والمقيمين من استعراض شهادة الميلاد الرقمية للمستفيد أو أحد أفراد أسرته مع إتاحة إمكانية طباعتها.

وأوضحت الأحوال المدنية في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، طريقة الوصول للخدمة عبر الدخول إلى موقع منصة "أبشر"، واختيار "خدماتي"، ثم "الأحوال المدنية"، والخطوة الرابعة "خدمات شهادة الميلاد"، فيقوم النظام باستعراض خدمة شهادة الميلاد.

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