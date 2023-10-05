انت الان تتابع "الكوكب الدري".. "الزعاق": يمكننا مشاهدة "الزهرة" بالعين المجردة هذه الأيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 8:26 صباحاً

أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أنه يمكن مشاهدة كوكب الزهرة بالعين المجردة، خلال الأيام الحالية. وقال "الزعاق": إن المجرات والنجوم والكواكب زينة السماء الدنيا، ويعد كوكب الزهرة ألمع وأجمل وأروع الأجرام السماوية على الإطلاق وله جمال أخاذ، ونشاهده بالعين المجردة خلال هذه الأيام قبيل شروق الشمس شرقاً، ويسميه العرب القدماء "الكوكب الدري" والعامة يسمونه "نجمة الصبح". وأضاف "الزعاق"، في فيديو على حسابه في "إكس": إننا نشاهد الشمس والقمر والزهرة والمشتري، والشمس أكبر من الأرض بمليوني مرة، فيما يصغر القمر الأرض بأربع مرات، والزهرة تقارب حجمها، والمشتري أكبر منها بـ1200 مرة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الكوكب الدري".. "الزعاق": يمكننا مشاهدة "الزهرة" بالعين المجردة هذه الأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.