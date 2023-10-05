"منشآت" تنظّم رابع جولات "التجارة الإلكترونية" بالمدينة المنورة الاثنين المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 8:30 صباحاً

الاثنين المقبل، رابع جولات "التجارة الإلكترونية" التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وتستمر لمدة يومين؛ وذلك بمقر مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة. وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الجهات المعنية، من خلال عقد جلسات حوارية وورش عمل يقدّمها عدد من المختصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وبناء بيئة ريادية جاذبة، وخدمة مجتمع الأعمال. ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المهتمين ورواد الأعمال إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم عبر الرابط: ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات التي تُقَدَّم بشكل مجاني ضمن جولة التجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة. ومن الجدير ذكره، أن جولة التجارة الإلكترونية في المدينة المنورة، تُعَد واحدة من سلسلة جولات مماثلة تنفذها "منشآت" في 14 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتتواصل حتى شهر يناير 2024م، لدعم رواد الأعمال، وتنمية مهاراتهم في قطاعات الأعمال، وتوعيتهم بالخدمات المتاحة لهم في مختلف الجهات ذات العلاقة.

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