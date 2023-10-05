انت الان تتابع في يومهم العالمي.. 26 ألف رسالة من "تعليم الطائف" على هواتف المعلمين والمعلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 8:44 صباحاً

تَلَقّت هواتف المعلمين والمعلمات بمحافظة الطائف، صباح اليوم الخميس -تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم- رسائل نصية خاصة بلغت أكثر من 26 ألف رسالة. وبثت الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة -ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإعلام- هذه الرسائل، بالتعاون مع إدارة شؤون المعلمين، ضمن فعاليات الإدارة للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده". بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي. وتَضمنت التهنئةُ، التقديرَ والفضل للمعلمين والمعلمات على جهودهم في الميدان التربوي؛ إذ يُعَدون الركيزة الأساسية في تعليم المجتمع، بالإضافة إلى دورهم الفاعل في تنشئة الطلاب والطالبات. واستهدف الوسم الوزاري الذي أطلقته وزارة التعليم #اليوم_العالمي_للمعلم، و#شكرًا_معلمي، و#تعليم_الطائف، على منصة "إكس" بهذه المناسبة، رصد مشاعر التقدير والاعتزاز لبناة المستقبل ورسل العلم والمعرفة "المعلمين والمعلمات". ونصت الرسائل على الآتي: "أخي/ أختي المعلم/ـة.. في يومكم العالمي نتقدم لكم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لجهودكم التعليمية المميزة ودوركم التربوي الرائد في بناء الأجيال وتكوين مجتمع يُسهم في تنمية الحاضر وصناعة مستقبل زاهر للوطن".

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