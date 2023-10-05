البرازيلي "تياغو سيلفا" يدخل دائرة اهتمام الأندية السعودية في يناير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 8:48 صباحاً

كشف موقع "somosfanaticos" عن اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع البرازيلي تياغو سيلفا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات المقبلة. وبحسب ذات الموقع؛ فإن المُدافع تياغو سيلفا هو أحد أهداف الكرة السعودية؛ حيث يمكنه الانضمام إلى نيمار وكريستيانو رونالدو واللعب بالدوري السعودي في شهر يناير. وانضم تياغو سيلفا لصفوف تشيلسي الإنجليزي في أغسطس 2021، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 2 مليون يورو. وسبَق للاعب البرازيلي اللعبُ للعديد من الأندية أبرزها: ميلان، وفلومينينسي، ودينامو موسكو (إعارة)، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2008.

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