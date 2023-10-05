شكرا لقرائتكم خبر عن بغرامات تصل إلى 2 مليون ريال.. "البيئة" توضح مخالفات المناطق المحمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلا لجدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للمناطق المحمية، والذي تضمن 32 مخالفة، بلغ الحد الأقصى للغرامات بها 2 مليون ريال.

وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 2 مليون ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال في حال القيام بأي نشاط داخل المناطق المحمية - المحددة من المركز - دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها داخل المنطقة المحمية، بدون تصريح من المركز وفقا للجدول المنشور على منصة "استطلاع".

وتسري الغرامة ذاتها في حدها الأقصى على مخالفة عدم التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص أو التصاريح التي يصدرها المركز، لكن بحد أدنى 5 آلاف ريال، أو التخلص من النفايات الخطرة داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها، وبحد أدني 50 ألف ريال.

مخالفة استزراع بذور دخيلة أو غازية

وتوقَع غرامة تبلغ 400 ألف ريال، على المخالفين في حال استزراع أو نثر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية الدخيلة أو الغازية داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها، وبحد أدني 20 ألف ريال.

وفي حال إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة التابعة للمركز داخل المناطق المحمية، تطبق الوزارة غرامة 300 ألف ريال بحد أقصى و50 ألفًا بحد أدنى.

وأقرت الوزارة غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال، في حال إنشاء محمية خاصة دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو إطلاق أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الغازية أو الدخيلة داخل المناطق المحمية أو المواقع المحيطة بها.

ويلتزم المخالفون بدفع غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، ولا تقل عن 500 ريال، في حال عدم الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحمية الخاصة، أو قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية، وبحد أدنى 1000 ريال.

وتسري الغرامة السابقة في حدها الأقصى على المخالفين في حال استزراع أو نثر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية في المناطق المحمية - التي يحددها مركز الالتزام، أو البيئي - دون ترخيص أو خلافًا لضوابط واشتراطات المركز، وبحد أدنى 5 آلاف ريال، أو البحث أو الكشف عن المعادن داخل المناطق المحمية دون الحصول على موافقة المركز ، وبحد أدنى 50 ألف ريال.

وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 50 ألف ريال بحد أقصى و10 آلاف بحد أدنى في حال القيام بالأنشطة العلمية أو البحثية داخل المناطق المحمية دون ترخيص أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز.

استخراج مشتقات الكائنات الفطرية المحظورة

وتوقع غرامة 50 ألف ريال بالإضافة إلى غرامة 200 ريال عن كل وحدة قياس - يحددها المركز -، وبحد أقصى 500 ألف ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، في المناطق المحمية.

وتطبق الوزارة غرامة 10 آلاف بالإضافة إلى غرامة 100 ريال عن كل وحدة قياس - يحددها المركز -، وبحد أقصى 100 ألف ريال، إذا قام المخالف باستخراج أو جمع الكائنات الفطرية، في المناطق المحمية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص.

وفي حال قطع الأشجار في المناطق المحمية أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص، تطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف على المخالفين.

وتسري الغرامة نفسها بحديها الأقصى والأدنى على المخالفين في حال الزراعة في المناطق المحمية - المحددة من المركز - في غير المواقع أو المدد أو خلافًا لضوابط واشتراطات المركز أو إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية - المحددة من المركز - في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز.

وتلزم الوزارة المخالفين بدفع غرامة 10 آلاف ريال بحد أقصى ولا تقل عن 200 ريال في حال سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية المحددة من المركز، أو التخييم في المناطق المحمية - المحددة من المركز - دون الحصول على ترخيص، أو عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المحددة من المركز لدخول أو عبور المناطق المحمية.

وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 6 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف بحد أدني في حال تجريد الأشجار في المناطق المحمية من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص، أو قطع الشجيرات في المناطق المحمية أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.

عقوبة تجريد الشجيرات من أجزائها

وفي حال تجريد الشجيرات في المناطق المحمية من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها دون ترخيص، توقع على المخالفين غرامة لا تزيد عن 4 آلاف ريال ولا تقل عن ألفين.

وتطبق غرامة تقدر ب 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف بحد أدنى على المخالفين في حال دخول أو عبور المناطق المحمية - المحددة من المركز - دون الحصول على تصريح أو ترخيص، أو حيازة وسائل أو أدوات أو معدات البحث أو الكشف عن المعادن داخل المناطق المحمية دون الحصول على موافقة المركز .

وتستحق مخالفة رعي الإبل والأبقار في المناطق المحمية - التي يحددها المركز - دون ترخيص أو في غير المواقع والمدد المحددة أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز غرامة تقدر ب 200 ريال، و رعي الضأن 100 ريال وذلك عن كل رأس ماشية.

وتلزم الوزارة المخالفين بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات، فضلا عن إحالتهم للنيابة العامة في حال التخلص من النفايات الخطرة داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها.