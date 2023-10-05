شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. أسواق نفع نموذجية جديدة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المهندس ماجد الخليف، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أنهم يسعون مع الجهات ذات العلاقة للحصول على مواقع أسواق نفع عام متنوعة للسمك والمواشي والخضار والفواكه، ومسالخ نموذجية في العاصمة المقدسة.

وأشار إلى أنها ستتناسب مع تطلعات المستفيدين، لافتًا إلى أنه سيُعلن عن ذلك حال اعتماد المواقع، ضمن الخطط التطويرية من جهات الاختصاص.

الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية

وأكد أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، يحرص مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية، والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

ووقف وفد من الإدارة العامة للرقابة ومتابعة أداء الفروع، على أسواق النفع العام بالعاصمة المقدسة بالكعكية اليوم.

رافقهم في تلك الجولة التفقدية الميدانية نائب مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الشهراني، ومشرف سوق العاصمة المقدسة المهندس عمار الصوفي.

الوقوف على الاحتياجات

وأوضح جمعان الزهراني، مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة، أن هذه الزيارة تستهدف تبيين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، والوقوف على الاحتياجات ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الإدارة في سعيها للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة، واستخلاص مخرجات وتوصيات تحقق الصالح العام والأهداف التي تسعى لها الوزارة في خدمات المستفيدين من أسواق النفع العام.

وبين أن إدارة السوق المركزي للخضار والفاكهة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة تهدف إلى مراقبة السوق، وتطبيق المخالفات وفق الأنظمة والتعليمات، إذ تعمل لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكه المركزي برئاسة وزارة الموارد البشرية على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة.

وذكر أن إدارة الأسواق والمسالخ تسعى لتوفير مقر دائم للجنة التوطين داخل السوق، وتعمل جاهدة عبر اجتماعاتها مع جميع الجهات ذات العلاقة على معالجة جميع التحديات والملاحظات ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة، وضيوف الرحمن على أكمل وجه.