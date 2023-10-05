شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. جامعة الأميرة نورة تحصد 3 جوائز جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ثلاث جوائز في الابتكار بالتعليم والتدريب الإلكتروني، ضمن مساري "الأثر" و"التميَّز"، المقدمة من قِبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني NELC بالمنافسة مع أكثر من 1300 جهة وبرنامج.

وتميَّزت الجامعة في مسار "الأثر" من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني future x وفي مسار "التميُّز" شاركت بمنصة "نورة للتدريب"، و"برامج التعليم عن بُعد" في فرع التعليم العالي، إذ شملت برامجها ودوراتها معايير التميُّز اللازمة، وصناعــة الأثــر للفوز بالجائزة.

تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني

وشاركت جامعة الأميرة نورة، لإبراز جهودها في تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني بما يتوافق مع معايير الجائزة.

وتهدف إلى الاحتفاء بالجهود الوطنية، والممارسات والتقنيات المبتكرة في تنمية رأس المال البشري، من خلال تحفيز مقدمي وممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني على ابتكار أنسب الحلول، وتحقيق أفضل الممارسات.

تطوير التعليم الجامعي

وتأتي هذه المشاركة من منطلق حرص جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، على تقديم تعليم نوعي وتطوير التعليم الجامعي عبر تبنِّي أحدث الممارسات العالمية في التعليم والتعلُّم، وأفضل الطرق العالمية التعليمية بمختلف التقنيات.

وتستهدف تقديم مخرجات تنافسية تُمكِّن منسوباتها ليكنَّ عناصر فاعلة يمكن الاعتماد عليها في بناء الوطن، وصناعة المستقبل المستدام.