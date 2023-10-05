شكرا لقرائتكم خبر عن يوم المعلمين.. جهود كبيرة لدعم قطاع التعليم في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا لدعم قطاع التعليم، وتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن.

وتعمل الجهود المبذولة على تقوية دور المعلم والمعلمة في بناء الأجيال، إدراكًا للرسالة السامية التي يحملونها والجهود الكبيرة التي يبذلونها في التنشئة والتعليم، وتنوير العقول.

التعليم في السعودية

ويصادف اليوم 5 من أكتوبر الاحتفال باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "رسول العلم شكرًا" لهذا العام 2023.

وتأتي المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تولي التعليم اهتمامًا بالغًا، إذ تدعم قطاع التعليم، مما يدل على الاهتمام بالمواطن والاستثمار في العنصر البشري، الذي تراهن عليه المملكة في السنوات القادمة.

يوم المعلمين

تعمل وزارة التعليم في المملكة على تعزيز الاحتفال باليوم العالمي للمعلم عبر الدورات التدريبية في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع الجهات التعليمية ذات العلاقة.

كما تنظم الفعاليات والبرامج وورش العمل؛ بهدف السعي للتطوير المهني في الممارسات التدريسية وإحداث نقلة في سير عمل التدريب والاستفادة من التجارب العالمية.

جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

وفي سبيل تحقيق النماء الفكري والتميز المهني تأتي المبادرة المجتمعية جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز لرفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته، ودعم أفكاره، ومكافأة جهوده.

كما تؤكد أيضًا أهمية دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خلال شعار"كلنا نقدرك"، عرفانًا وتقديرًا لدور المعلم في بناء مجتمعه.

وحصدت هذه الجائزة نجاحات متتالية عامًا بعد عام، وكان لها أثرها في إبراز مواهب المعلمين والمعلمات وإسهامها في خلق روح التنافس الشريف بينهم.