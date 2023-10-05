السعودية | الاعتماد السعودي ينظم ورشة عمل حول مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظّم المركز السعودي للاعتماد ورشة عمل، حول مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” والتابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو “UNIDO” على مدى يومين، بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والمدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، بمشاركة فاعلة من الخبراء والمهتمين من 8 جهات حكومية ذات العلاقة، وبمشاركة خبراء دوليين لمناقشة المؤشر.

وجرى خلال الورشة استعراض المؤشر الذي يهدف إلى وضع الأطر المحددة لتلخيص الوضع الراهن لجاهزية البنية التحتية للجودة الداعمة لأهداف التنمية المستدامة “SDGs”، كما تم التطرق لمكونات البنية التحتية للجودة التي يتم قياس مؤشراتها وهي؛ المواصفات والمقاييس والاعتماد وتقويم المطابقة والسياسات. وشارك خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو “UNIDO” في شرح المنهجية وكيفية القياس عبر اتباع طرق علمية في جمع وتحليل البيانات، فيما قدم ممثلي الجهات الحكومية مرئياتهم حول الوضع الراهن للبنية التحتية للجودة في المملكة.

ويستمر الاعتماد السعودي بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على إقامة ورش عمل تخصصية سعيًا للارتقاء بالبنية التحتية للجودة في المملكة، ضمانًا للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في المؤشرات الدولية، وذلك تحقيقًا لرسالته الرامية إلى تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الجودة.