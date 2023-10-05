السعودية | “وقاء” نجران يطلق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة نجران أمس، الحملة الوطنية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية.

وأفاد مدير “وقاء” بنجران المهندس أحمد علي آل زريع، أن هناك فرقاً جاهزة ثابتة ومتحركة للعمل على الحملة، استهدافت مواقع وجود الماشية والأبقار، داعياً مربي الماشية إلى ضرورة التعاون مع فرق التحصين والحرص على الاستفادة من الحملة والتقيد بالتعليمات المقدمة لهم، مؤكداً ﺃهميتها ﻓﻲ التقليل من معدلات النفوق والإصابات في الحيوانات المستهدفة وﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ضد هذا المرض.

وتأتي الحملة في إطار خطط وبرامج المركز ممثلاً في إدارة الصحة الحيوانية لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والقضاء عليها، وتهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي ومناعة المواشي ووقايتها من الأمراض، ومنع انتشارها من خلال التحصين باللقاحات المعتمدة، للإسهام في تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها.